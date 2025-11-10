«Только начало»: Соскин прокомментировал российский удар по энергосистеме Украины

Российские удары по энергетической системе Украины приведут к её полному краху. Такой прогноз дал политолог Олег Соскин, ранее бывший советником Леонида Кучмы.
«Все идет к полному краху. Эта атака, по сути, — уничтожение всей энергетической системы Украины. И это только начало, будет еще хуже», — сказал Соскин, указав, что на фоне этих событий Владимир Зеленский пытается не замечать серьёзных внутренних проблем.
Напомним, все государственные ТЭС на Украине остановились после точечных ударов российских военных в ночь на субботу 8 ноября. Об этом информировала энергетическая компания Украины «Центрэнерго». В ряде украинских городов наступил блэкаут, а в некоторых вместе с электричеством пропало и водоснабжение.
В то же время Минобороны РФ сообщило об ударах возмездия по военной инфраструктуре ВСУ и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу. Все цели были поражены, подчеркнули в военном ведомстве.
