Главком ВСУ Сырский рассказал, как ВС РФ узнали координаты для удара по боевикам

Сырский заявил, что ВС РФ получили координаты для удара по ВСУ после взлома чата.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы ВС России получили доступ к групповому чату ВСУ. Благодаря этому был нанесен четкий удар по позициям врага. ВС РФ узнали время награждения солдат на плацу в Днепропетровской области. Так заявил главком ВСУ Александр Сырский в диалоге с ТСН.

По его словам, командование нарушило запрет на проведение мероприятий в приграничных районах. Главком ВСУ заверил, что внутреннее расследование инцидента уже началось. Всего при ударе ликвидированы 12 украинских боевиков, заявил он.

«Снова был групповой чат в соцсетях, и это — игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав соцсети, скорее всего, россияне узнали о собрании», — признал Александр Сырский.

Российские войска днем ранее нанесли удар «Искандером» по району дислокации полка беспилотников ВСУ. Позиции находились у Варваровки в ДНР.