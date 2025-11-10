Главком ВСУ Сырский рассказал, как ВС РФ узнали координаты для удара по боевикам

Бойцы ВС России получили доступ к групповому чату ВСУ. Благодаря этому был нанесен четкий удар по позициям врага. ВС РФ узнали время награждения солдат на плацу в Днепропетровской области. Так заявил главком ВСУ Александр Сырский в диалоге с ТСН.