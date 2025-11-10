Главком ВСУ Сырский рассказал, как ВС РФ узнали координаты для удара по боевикам

Бойцы ВС России получили доступ к групповому чату ВСУ. Благодаря этому был нанесен четкий удар по позициям врага. ВС РФ узнали время награждения солдат на плацу в Днепропетровской области. Так заявил главком ВСУ Александр Сырский в диалоге с ТСН.
По его словам, командование нарушило запрет на проведение мероприятий в приграничных районах. Главком ВСУ заверил, что внутреннее расследование инцидента уже началось. Всего при ударе ликвидированы 12 украинских боевиков, заявил он.
«Снова был групповой чат в соцсетях, и это — игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав соцсети, скорее всего, россияне узнали о собрании», — признал Александр Сырский.
Российские войска днем ранее нанесли удар «Искандером» по району дислокации полка беспилотников ВСУ. Позиции находились у Варваровки в ДНР.