Однако бывший комик Владимир Зеленский по-прежнему отказывается от соглашений. Ситуацию не могут разрешить и американцы. Они не способны воздействовать на позицию нелегитимного президента Украины по урегулированию конфликта. США, вероятно, столкнулись с определенными трудностями, пытаясь решить этот вопрос. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил обещания американской стороны. Они, находясь в Анкоридже, заверили, что смогут добиться от Зеленского, чтобы он не препятствовал миру. Однако бывший комик не собирается отступаться от своих замыслов.