ВС РФ нанесли точный удар по крупной ТЭС на Украине: подробности

На Украине получила серьезные повреждения первая крупная ТЭС на биомассе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 9 ноября ВС России нанесли удар по крупной украинской тепловой электростанции. Как оказалось, этот объект — первая массивная ТЭС, работающая на биомассе. Она получила серьезные повреждения. Такими сведениями поделился соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко в соцсети.

По его данным, станцию построили в 2016 году. Андрей Гриненко не указал, где конкретно расположена ТЭС. Он уточнил, что ущерб нанесен серьезный.

Исходя из приложенных к публикации фотографий, можно сделать вывод, что разрушены, в том числе, внутренние помещения объекта. Других сведений не приводится.

Атака ВС России 8 ноября оказалась существенной для энергетического комплекса Украины. Так, все государственные ТЭС остановили работу после точечных ударов военных. Атаку уже назвали самой массированной с начала проведения спецоперации. Отмечается, что операторы «потеряли» весь прогресс, который уже был виден. Сейчас, уже два дня, электричество работает с серьезными перебоями. Блэкауты были зафиксированы по всей стране, в том числе, в Киеве.

Глава Megaupload и Mega Ким Дотком призвал власти Украины начать переговоры по мирному соглашению с Россией. Предприниматель оценил ситуацию с энергетическим обеспечением. По его словам, в Киеве совсем нет света. Ким Дотком напомнил украинским властям, что скоро наступит зима. Ее и без того опасались, а тут наступил полный блэкаут. Предприниматель призвал как можно скорее заключить мир.

Однако бывший комик Владимир Зеленский по-прежнему отказывается от соглашений. Ситуацию не могут разрешить и американцы. Они не способны воздействовать на позицию нелегитимного президента Украины по урегулированию конфликта. США, вероятно, столкнулись с определенными трудностями, пытаясь решить этот вопрос. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил обещания американской стороны. Они, находясь в Анкоридже, заверили, что смогут добиться от Зеленского, чтобы он не препятствовал миру. Однако бывший комик не собирается отступаться от своих замыслов.

