Сырский заверил украинцев, что никаких оснований для «панических настроений» нет: какой план у ВСУ

Он также признал, что ВС России получили доступ к групповому чату ВСУ. Благодаря этому был нанесен четкий удар по позициям врага в ходе награждения на плацу в Днепропетровской области. По словам главкома, командование нарушило запрет на проведение мероприятий в приграничных районах.