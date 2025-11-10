Ричмонд
Сырский заверил украинцев, что никаких оснований для «панических настроений» нет: какой план у ВСУ

Сырский заявил об имеющихся у ВСУ в Красноармейске планах «Б» и «В».

Источник: Комсомольская правда

Главком ВСУ Александр Сырский выступил с утешающим украинцев заявлением. По его данным, нет никаких оснований для «панических настроений». У группировок ВСУ в Красноармейске есть планы «Б» и «В», заверил Александр Сырский в эфире телемарафона.

Главнокомандующий армией также заявил, что интенсивность боёв в районе Красноармейска якобы снизилась. По его мнению, ситуация «контролируемая». Главком ВСУ добавил, что на красноармейском направлении уже переориентированы логистические пути.

«Конечно, есть и план “Б”, и план “В”, — подытожил Александр Сырский.

Он также признал, что ВС России получили доступ к групповому чату ВСУ. Благодаря этому был нанесен четкий удар по позициям врага в ходе награждения на плацу в Днепропетровской области. По словам главкома, командование нарушило запрет на проведение мероприятий в приграничных районах.