Военнослужащего ВВО из Хабаровского края наградили медалью «За храбрость» II степени

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края, старший лейтенант Александр Сафронов, за выполнение боевых задач награжден медалью «За храбрость» II степени, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащий учебного центра младших специалистов мотострелковых войск Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровского края старший лейтенант Александр Сафронов, проявил мужество и героизм в ходе участия в специальной военной операции. В июне 2023 года Александр Сафронов убыл в зону проведения СВО», — говорится в сообщении.
В ходе обороны опорного пункта в деревне Приютное Запорожской области, группа старшего лейтенанта Сафронова попала под обстрел противника. Мужественно отстаивая позиции, старший лейтенант Сафронов был ранен в бою, но продолжил руководить обороной, тем самым заставив врага отступить.
Благодаря отваге, смелости и решительности старшего лейтенанта Сафронова российские военнослужащие смогли отстоять занятые позиции.
Указом Президента Российской Федерации, за отвагу и героизм, проявленный в ходе исполнения воинского долга, старший лейтенант Александр Сафронов награждён медалью «За храбрость» II степени.
