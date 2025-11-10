Военнослужащего ВВО из Хабаровского края наградили медалью «За храбрость» II степени

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края капитан Виталий Назаров, за выполнение боевых задач награждён медалями «За боевые отличия» и «За отвагу». В ходе обстрела Назаров получил осколочное ранение, но, несмотря на это, продолжил командовать взводом, и поставленная боевая задача была выполнена.