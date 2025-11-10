Марочко: бойцы РФ заблокировали ВСУ у Звановки в ДНР

«На краснолиманском и северском направлениях в ходе продвижения наши войска заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Звановки успешные действия нашей армии привели к блокировке украинских подразделений», — сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.
Марочко добавил, что на минувшей неделе силы РФ наносили комбинированные, групповые, сосредоточенные удары по украинским военным объектам и объектам двойного назначения, пунктам временной дислокации ВСУ в зоне специальной военной операции.
Кроме того, по словам Марочко, в Харьковской области российские бойцы зачищали от разрозненных групп ВСУ населенные пункты на купянском участке, в том числе Куриловку и Петропавловку.