Пленный Котляров рассказал о мобилизации в ВСУ мужчин с ДЦП и опухолью мозга

На Украине отправляют на передовую мобилизованных с серьёзными заболеваниями.

Источник: Комсомольская правда

Украинские ТЦК (структура, аналогичная военкомату) мобилизуют и отправляют на передовую людей с серьёзными заболеваниями, в частности, с ДЦП и онкологическими заболеваниями. Такие факты наблюдаются в Днепропетровской области, пишет РИА Новости со ссылкой на пленного солдата ВСУ Павла Котлярова.

«С ДЦП второй степени пацанов привозили», — рассказал Котляров, добавив, что среди его сослуживцев был мужчина, страдающий опухолью головного мозга.

Это не первый случай свидетельства о мобилизации людей с инвалидностью на Украине. Ранее другой пленный рассказал, что у одного из его сослуживцев по ВСУ прямо во время присяги случился приступ эпилепсии. По его словам, среди мобилизованный были люди, у которых недоставало пальцев на руках.

Как украинские военкомы мобилизовали инвалида с аутизмом, читайте здесь на KP.RU.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что его мобилизовали с инвалидностью второй группы по зрению.