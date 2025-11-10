Пленный Котляров рассказал о мобилизации в ВСУ мужчин с ДЦП и опухолью мозга

Украинские ТЦК (структура, аналогичная военкомату) мобилизуют и отправляют на передовую людей с серьёзными заболеваниями, в частности, с ДЦП и онкологическими заболеваниями. Такие факты наблюдаются в Днепропетровской области, пишет РИА Новости со ссылкой на пленного солдата ВСУ Павла Котлярова.
«С ДЦП второй степени пацанов привозили», — рассказал Котляров, добавив, что среди его сослуживцев был мужчина, страдающий опухолью головного мозга.
Это не первый случай свидетельства о мобилизации людей с инвалидностью на Украине. Ранее другой пленный рассказал, что у одного из его сослуживцев по ВСУ прямо во время присяги случился приступ эпилепсии. По его словам, среди мобилизованный были люди, у которых недоставало пальцев на руках.
Как украинские военкомы мобилизовали инвалида с аутизмом, читайте здесь на KP.RU.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что его мобилизовали с инвалидностью второй группы по зрению.