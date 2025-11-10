Ричмонд
Слюсарь: в Ростовской области отражена атака БПЛА в ночь на 10 ноября

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на понедельник 10 ноября. Российские силы противовоздушнной обороны успешно отразили Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Беспилотная атака ночью отражена в Шолоховском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — написал чиновник в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области.

Напомним, в ночь на 7 ноября системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами, включая Республику Крым.

Как российский дрон-перехватчик сбил в небе 110 БПЛА ВСУ за четыре месяца, читайте здесь на KP.RU.

