Слюсарь: в Ростовской области отражена атака БПЛА в ночь на 10 ноября

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на понедельник 10 ноября. Российские силы противовоздушнной обороны успешно отразили Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Беспилотная атака ночью отражена в Шолоховском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — написал чиновник в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области.
Напомним, в ночь на 7 ноября системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами, включая Республику Крым.
