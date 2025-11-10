Боевики ВСУ совершили попытку наступления. Солдаты 71-й егерской бригады контратаковали в районе Варачино Сумской области. Попытка взятия под контроль позиций провалена. Так сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.
Собеседник агентства подчеркнул, что ВСУ отошли с потерями. Вернуть утраченных позиций не удалось. Боевики вернулись на исходные территории.
«В районе Варачино ВСУ провели одну контратаку малыми группами 71-й отдельной егерской бригады, успеха не имели», — рассказали в российских силовых структурах.
В районе Купянска штурмовики ВС РФ продолжили уничтожение окруженного противника. В Красноармейске и Димитрове в ДНР за сутки уничтожены более 275 солдат ВСУ и техника. ВС России успешно продвигаются по всем направлениям.