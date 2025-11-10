Склад украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожили российские военные в Харьковской области. Речь идёт о дронах типа «Дартс».
«В районе населенного пункта Коротыч Харьковской области уничтожен пункт дислокации операторов и склад БПЛА “Дартс” ВСУ», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах Российской Федерации.
Собеседник агентства добавил, что подобные дроны ВСУ используют для проведения терактов.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Тем временем в Харьковской области солдаты армии Украины начали массово сдаваться в плен и без разрешения сбегать со своих позиций.
Ранее украинский военный Александр Пакель рассказал, как бойцы российских вооружённых сил спасли его от атаки дрона ВСУ.