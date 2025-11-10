Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 71 украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 над территорией Брянской области, 7 БПЛА над территорией Курской области, по 5 БПЛА уничтожено над территориями Липецкой и Смоленской областей, по 4 над территориями Орловской, Тверской и Самарской областей, 3 над территорией Республики Крым, по 1 над территориями Калужской, Ростовской и Тульской областей, 7 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря», — сообщили там.
