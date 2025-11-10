МО: за ночь над регионами РФ уничтожен 71 украинский беспилотник

Отмечается, что больше всего вражеских дронов были сбиты над территорией Брянской области — 29 БПЛА. Семь дронов сбиты над Курской областью, по пять — над Липецкой и Смоленской областями. Четыре БПЛА ликвидированы над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три беспилотника уничтожены над территорией Республики Крым. По одному дрону сбито над Калужской, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, семь БПЛА были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.