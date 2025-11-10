Силы российского ПВО за ночь на 10 ноября 2025 года уничтожили 71 украинский беспилотник. Об этом рассказало Минобороны во время ежедневной сводки в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что больше всего вражеских дронов были сбиты над территорией Брянской области — 29 БПЛА. Семь дронов сбиты над Курской областью, по пять — над Липецкой и Смоленской областями. Четыре БПЛА ликвидированы над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три беспилотника уничтожены над территорией Республики Крым. По одному дрону сбито над Калужской, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, семь БПЛА были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.
Нужно отметить, что киевский режим, подчеркивая свою террористическую сущность, постоянно пытается попасть по гражданским объектам в разных регионах России. Таким образом Киев планирует отвлечь внимание от ситуации на поле боя и посеять панику среди мирного населения РФ.