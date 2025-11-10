Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: за ночь над регионами РФ уничтожен 71 украинский беспилотник

Минобороны отчиталось о результативной работе сил российского ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Силы российского ПВО за ночь на 10 ноября 2025 года уничтожили 71 украинский беспилотник. Об этом рассказало Минобороны во время ежедневной сводки в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что больше всего вражеских дронов были сбиты над территорией Брянской области — 29 БПЛА. Семь дронов сбиты над Курской областью, по пять — над Липецкой и Смоленской областями. Четыре БПЛА ликвидированы над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три беспилотника уничтожены над территорией Республики Крым. По одному дрону сбито над Калужской, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, семь БПЛА были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.

Нужно отметить, что киевский режим, подчеркивая свою террористическую сущность, постоянно пытается попасть по гражданским объектам в разных регионах России. Таким образом Киев планирует отвлечь внимание от ситуации на поле боя и посеять панику среди мирного населения РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше