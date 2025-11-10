В Качугском районе простятся с погибшим участником СВО

IrkutskMedia, 10 ноября. Сергей Новопашин из Качугского района Приангарья погиб в зоне СВО. Военнослужащему было 30 лет.
Как сообщает пресс-служба администрации района, Сергей Алексеевич родился 11 января 1995 года. Он окончил девять классов местной школы, затем работал на пилораме. После трудился в войсковой части. В 2014 году молодой человек был призван на срочную службу. По распределению попал во внутренние войска МВД России.
«Отслужив положенный срок, он отказался от предложения продлить контракт — несмотря на все возможности, его сердце тянулось домой. Вернувшись в Качуг, он снова вернулся на прежнее место работы в войсковую часть, где трудился более пяти лет, оставаясь образцом надёжности, исполнительности и профессионализма», — говорится в сообщении.
Сергей Новопашин был призван на СВО во время частичной мобилизации. Мужчина пал в феврале 2025 года во время выполнения боевых задач.
С военнослужащим простятся 11 ноября.