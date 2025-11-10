В Качугском районе простятся с погибшим участником СВО

Как сообщает пресс-служба администрации района, Сергей Алексеевич родился 11 января 1995 года. Он окончил девять классов местной школы, затем работал на пилораме. После трудился в войсковой части. В 2014 году молодой человек был призван на срочную службу. По распределению попал во внутренние войска МВД России.