В ночь на 10 ноября в Ростовской области сбили один беспилотник

Воздушную атаку отразили в Ростовской области в ночь на 10 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 10 ноября в Ростовской области дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за ночь по стране был сбит 71 дрон. Из них 29 перехватили над Брянской областью, семь сбили над Курской областью, по пять БПЛА уничтожили в Липецкой и Смоленской областях, по четыре дрона уничтожили в Орловской, Тверской, Самарской областях. Еще три — над Республикой Крым. И по одному беспилотнику сбили над Калужской и Тульской областями. Еще семь дронов перехватили над акваторией Черного моря.

