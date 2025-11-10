Ричмонд
Четыре беспилотника сбили над Самарской областью 10 ноября

Силы ПВО в Самарской области уничтожили вражеские БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Над Самарой 10 ноября работали средства ПВО. Напомним, что около 06.00 в регионе объявили угрозу атаки беспилотников.

«Над Самарской областью уничтожены четыре вражеских беспилотника», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Комментариев от региональных властей по поводу этого происшествия пока не было.

Опасность атаки беспилотников в регионе еще действует. Из-за этого временные ограничения введены в аэропорту Курумоч: самолеты пока не принимают и не отправляют. Задержаны рейсы в Нижний Новгород, Москву, Сочи, Екатеринбург. Ожидает вылета самолет, который следовал из Сургута в Саратов, но из-за ограничений приземлился в Самаре.

Напомним, что в Самарской области вели штрафы за съемку и публикацию кадров атаки БПЛА и работы ПВО.

