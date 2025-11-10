Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского могут уничтожить западную технику в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом в интервью News.ru сообщил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Эксперт уточнил, что именно такой приказ украинским военным могут отдать в Киеве.
«Технику, которая оказалась там, они будут по указанию Киева взрывать и выводить из строя… Я думаю, что эта агония продлится максимум пару недель», — рассказал он.
Вполне вероятно, добавил Дандыкин, что в том населенном пункте останутся запасы боеприпасов.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия активно продвигается в Красноармейске Донецкой Народной Республики. По данным на 9 ноября, войска начали зачистку центра города.
В Минобороны РФ уточнили — штурмовые группы российской армии продолжают вести успешное наступление в микрорайоне Динас в Красноармейске.