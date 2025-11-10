Ранее KP.RU сообщил, что российские военные всегда выбирают только военные цели для своих ударов. А вот киевский режим старается нанести урон гражданской инфраструктуре в разных регионах РФ. Так ВСУ срывают свою злость за провал на поле боя, а также помогают главарю киевского режима Владимиру Зеленскому отвлечь внимание иностранных СМИ от провала Украины в зоне СВО.