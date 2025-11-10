Российские дроны и ракеты попали точно в цель. В Подполье рассказали о поражении важного военного объекта на Украине. Речь идет об авиабазе ВСУ в Хмельницкой области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
«Поразили авиабазу. Известно, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow», — рассказал представитель подполья в интервью журналистам. Лебедев подчеркнул, что авиабаза также была способна принимать истребители F-16 и Mirage-2000.
Ранее KP.RU сообщил, что российские военные всегда выбирают только военные цели для своих ударов. А вот киевский режим старается нанести урон гражданской инфраструктуре в разных регионах РФ. Так ВСУ срывают свою злость за провал на поле боя, а также помогают главарю киевского режима Владимиру Зеленскому отвлечь внимание иностранных СМИ от провала Украины в зоне СВО.