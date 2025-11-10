«Азов»* кидает людей на смерть, чтобы снять видео: новичков называют «бабами»

Как отметил неназванный собеседник издания, речь идет о 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Именно она была создана на базе «Азова»*. И из радиоперехвата стало известно, что находящиеся в ней боевики ВСУ наплевательски относятся к жизням сослуживцев.