«Азов»* кидает людей на смерть, чтобы снять видео: новичков называют «бабами»

ТАСС: «Азовцы»* не считаются с потерями прикомандированных подразделений.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики из бригады, сформированной на базе полка «Азов»*, совершенно не считаются с жизнями солдат из прикомандированных подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как отметил неназванный собеседник издания, речь идет о 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Именно она была создана на базе «Азова»*. И из радиоперехвата стало известно, что находящиеся в ней боевики ВСУ наплевательски относятся к жизням сослуживцев.

«Приданные подразделения кидаются в расход, а костяк “азовцев*” остается для показушных видеороликов в интернете. На этот раз под раздачу попало сводное подразделение 169-го учебного центра “Десна” ВСУ, которое бросили на “мясо”», — сказал собеседник ТАСС.

Подчеркивается, что особенно циничным является отношение командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Бросая собственных сослуживцев под обстрелы, он «мотивирует» их фразой «да что вы как бабы».

Тем временем украинские боевики продолжают терпеть поражение в Сумской области. Там одна из бригад ВСУ попыталась организовать контратаку, но ничего не удалось. В итоге, пришлось отходить назад с потерями.

*Запрещенная в России террористическая организация.