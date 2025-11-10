Украинская армия несет большие потери, пытаясь произвести ротации подразделений в Красноармейске. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Александр Авраменко. Видео с его словами публикует Министерство обороны РФ.
Как отметил пленный, циничное отношение командования он испытал на себе. Поскольку еще 1 сентября его откровенно выбросили в направлении Покровска, хотя шансов прорваться не было. Тем не менее, руководство ВСУ приказывало идти вперед.
«Там я уже начал осознавать, что меня используют как расходный материал, мясо. Все под хорошим контролем: “птицы” летают, артиллерия бахает, стреляют», — сказал Авраменко.
Однако командование ВСУ подобное не останавливало. Поэтому, как отмечает военнослужащий, солдат продолжали бросать вперед.
«Раненых не видел, а мертвых видел — они по такому же маршруту шли, но эти попытки были аннулированы, люди лежали мертвые. Не понимаю, зачем нас опять тем же маршрутом туда направили», — добавил Авраменко.
Он подытожил, что вместо верной смерти предпочел сдаться в плен. И, учитывая невозможность перехватить инициативу в Красноармейске, его сослуживцам стоило бы поступать так же.
Впрочем, многие солдаты ВСУ уже стали поступать подобным образом. Так, в Харьковской области украинские военнослужащие регулярно сбегают с позиций и сдаются в плен. Причем явление уже стало массовым. Рядовые солдаты попросту отказываются слушать приказы киевского режима.