Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять часов Воронежская область находилась под угрозой атаки БПЛА

О сбитых в регионе беспилотниках не сообщается.

Источник: АиФ Воронеж

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохранялся более пяти часов, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Предупреждающий сигнал поступил ночью понедельника, 10 ноября, в 0:35. Об отбое стало известно в 5:39.

О сбитых в регионе за этот период беспилотниках не сообщается.

Напомним, что накануне днём в двух районах области и в Воронеже уничтожили семь БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше