Пять часов Воронежская область находилась под угрозой атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохранялся более пяти часов, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
Предупреждающий сигнал поступил ночью понедельника, 10 ноября, в 0:35. Об отбое стало известно в 5:39.
О сбитых в регионе за этот период беспилотниках не сообщается.
Напомним, что накануне днём в двух районах области и в Воронеже уничтожили семь БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.
