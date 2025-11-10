«Мой отряд продолжает выполнять задачу в промзоне в восточной части Купянска. Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий», — сказал он.
Ловец подчеркнул, что за сутки бойцы существенно продвинулись по улице Дзержинского в Купянске, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение.
Командир добавил, что штурмовики ведут разведку и наносят удары по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее станции Оливино.
Бои за Купянск
К концу октября группировка «Запад» овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.