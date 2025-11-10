Ричмонд
В Туапсе обезвредили четыре безэкипажных катера — повреждены здания

Никто не пострадал.

Источник: KrasnodarMedia.su

В акватории Черного моря в районе Туапсе были нейтрализованы четыре безэкипажных катера. По информации оперативного штаба Краснодарского края, один из дронов сдетонировал недалеко от берега. В результате взрывной волны оказались повреждены стекла на втором этаже двухэтажного жилого здания, а также конструкции гаража и лодочного ангара. К счастью, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Министерство обороны России в свою очередь сообщило о масштабном отражении ночной атаки беспилотников. По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток был перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотник самолетного типа. Воздушные цели были ликвидированы в небе над двенадцатью регионами страны, включая Брянскую, Курскую, Липецкую и Смоленскую области.

Еще семь дронов были сбиты над водами акватории Черного моря.

Напомним, накануне власти Краснодарского края вводили режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что в Краснодарском крае введены ограничения на съемку и распространение информации, связанной с безопасностью региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

