В Туапсе обезвредили четыре безэкипажных катера — повреждены здания

В акватории Черного моря в районе Туапсе были нейтрализованы четыре безэкипажных катера. По информации оперативного штаба Краснодарского края, один из дронов сдетонировал недалеко от берега. В результате взрывной волны оказались повреждены стекла на втором этаже двухэтажного жилого здания, а также конструкции гаража и лодочного ангара. К счастью, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.