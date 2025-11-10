Около Туапсе уничтожили четыре морских дрона

Ранее утром 10 ноября Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Черным морем, а также три дрона над Крымом. Всего в ночь с 9 на 10 ноября над российскими регионами уничтожены более 70 беспилотников.