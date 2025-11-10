Аэропорт Волгограда временно закрывали из-за беспилотной опасности

Сегодня ночью, 10 ноября, международный аэропорт «Сталинград» в Волгограде временно прекратил свою работу. Решение о прекращении приема и отправки воздушных судов было принято из-за введенных ограничений, связанных с воздушной угрозой в регионе, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Росавиация официально объявила о закрытии воздушной гавани в 02:28 по московскому времени. В федеральном агентстве особо подчеркнули, что подобные меры являются стандартной процедурой и вводятся исключительно для обеспечения максимальной безопасности пассажиров и экипажей.
Работа аэропорта возобновилась в 06:00 утра того же дня. Таким образом, воздушная гавань была закрыта для полетов на протяжении примерно трех с половиной часов. По данным справочной службы аэропорта, все рейсы, которые были запланированы на утро понедельника выполняются строго по расписанию.