Над Крымом и Черным морем в ночь с 9 на 10 ноября силы ПВО сбили 10 БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Больше всего — 29 — над Брянской областью. По 7 беспилотников уничтожили над Курской областью и акваторией Черного моря, по 5 над Липецкой и Смоленской областями, по 4 над Орловской, Тверской и Самарской областями, 3 над Республикой Крым и по 1 над Калужской, Ростовской и Тульской областями.
Ранее мы писали, что над Крымом за пять часов 9 ноября силами ПВО уничтожен один БПЛА ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше