Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России освободили хлебобулочный комбинат в Купянске от ВСУ

За сутки российские войска освободили семь крупных зданий и одно заводское сооружение, которые украинские силы использовали как укрепрайоны.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные полностью освободили территорию хлебобулочного комбината в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным «Ловец» рассказал, что отряд продолжает выполнять задачи в промзоне восточной части города.

Он отметил, что в течение суток российские войска освободили семь крупных зданий и одно заводское техническое сооружение, которые использовались украинскими силами как укрепрайон.

Сейчас российские войска проводят разведку и наносят огневое поражение по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее ЖД станции Оливино.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Центр» вывезли семью из Красноармейской городской агломерации в ДНР.