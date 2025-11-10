Российские военные полностью освободили территорию хлебобулочного комбината в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным «Ловец» рассказал, что отряд продолжает выполнять задачи в промзоне восточной части города.
Он отметил, что в течение суток российские войска освободили семь крупных зданий и одно заводское техническое сооружение, которые использовались украинскими силами как укрепрайон.
Сейчас российские войска проводят разведку и наносят огневое поражение по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее ЖД станции Оливино.
Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Центр» вывезли семью из Красноармейской городской агломерации в ДНР.