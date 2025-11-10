Российские войска полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске

В восточной части Купянска российские военнослужащие продолжают продвижение в промышленной зоне, где расположен хлебокомбинат. По словам военного, помимо этого объекта, бойцы освободили семь крупных зданий на улице Дзержинского и одно заводское техническое сооружение, которое украинские формирования использовали в качестве укреплённого узла обороны.