Российские подразделения установили полный контроль над территорией комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным «Ловец» на видео, опубликованном Минобороны РФ.
В восточной части Купянска российские военнослужащие продолжают продвижение в промышленной зоне, где расположен хлебокомбинат. По словам военного, помимо этого объекта, бойцы освободили семь крупных зданий на улице Дзержинского и одно заводское техническое сооружение, которое украинские формирования использовали в качестве укреплённого узла обороны.
В настоящее время подразделение под командованием «Ловца» проводит разведку и наносит удары по украинским позициям в лесопарковой зоне, расположенной юго-восточнее железнодорожной станции Оливино.
Ранее KP.RU писал, что российские подразделения продолжают планомерную зачистку Купянска от подразделений Вооруженных сил Украины. Операция развивается в строгом соответствии с поставленными задачами, утвержденными Минобороны РФ, и все действия бойцов осуществляются по заранее разработанному плану.