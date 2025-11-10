DE: жители США нечаянно увидели в небе секретное ядерное «оружие Трампа»

Жители калифорнийской долины Оуэнс нечаянно увидели в небе новое «секретное ядерное оружие президента США Дональда Трампа», авиационный эксперт Иэн Реккио даже сфотографировал ракету, материал из Daily Express US перевел aif.ru.
«Военные аналитики теперь предполагают, что объектом может быть ракета AGM-181 Long Range Stand-Off (LRSO) — малозаметная ядерная крылатая ракета, разработанная ВВС США во время президентства Дональда Трампа», — говорится в материале.
Уточняется, что ракета предназначена для замены AGM-86B, разработанной в эпоху холодной войны. Ожидается, что она будет иметь регулируемую мощность взрыва от 5 до 150 килотонн, что позволит использовать её как для ограниченных тактических ударов, так и для крупномасштабных разрушений. Взрыв мощностью 150 килотонн примерно в десять раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.
«Если эксперты правы, то это будет первый случай, когда смертоносную ракету засняли над Калифорнией», — подчеркивает автор материала.
