В Омской области прошли похороны погибшего на СВО Евгения Фольца

Погиб сержант армии в начале 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 8 ноября, Москаленское районное отделение «Единой России» сообщило о гибели уроженца Омска, младшего сержанта Евгения Фольца в зоне операции. Он погиб еще в начале 2024 года, но выяснилось это лишь сейчас.

В отделении партии уточнили, что Евгений родился 6 ноября 1987 года в Омске. Детство провел в селе Красное Знамя Москаленского района. После окончания школы в 2004 году поступил в Москаленское СПТУ-29, где получил специальность «бухгалтер».

С 2007 года Фольц служил в войсках спецназа ГРУ ВДВ в Бурятии. По завершении службы продолжил служить по контракту в той же части еще три года. В 2012 году, после увольнения из армии, он стал работать в полиции. Спустя год перевелся в Отделение МВД города Сургута (ХМАО-Югра), окончил школу милиции, получил звание лейтенанта.

В октябре 2023 года Фольц заключил армейский контракт для участия в СВО. 16 января 2024 года он героически погиб в бою при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. У Евгения осталась жена и трое детей.

Ранее мы писали, что в Муромцевском районе простились с погибшим на СВО местным жителем Евгением Нохриным.

