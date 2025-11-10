Ричмонд
В Татарстане спустя пять часов сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. В 10:41 по московскому времени МЧС России проинформировало об отмене через свое приложение.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — сообщается в официальном приложении.

Информации о закрытии аэропортов не поступало. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли в субботу, 8 ноября.