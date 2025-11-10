Ричмонд
ВС РФ освободили Сладкое, Новое и Гнатовку

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

Кроме того, подразделения Центральной группировки войск освободили населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики.

«В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.