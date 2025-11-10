ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по объектам ВСУ

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня “Ольха”, а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.