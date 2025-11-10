Ричмонд
ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по объектам ВСУ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным аэродромам Украины, центру радио- и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня “Ольха”, а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.