Когда закончится СВО

«Для нас предпочтительнее — урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. И мы неоднократно об этом говорили. Российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути. Но сейчас видим, что сложилась пауза. Ситуация зависла не по нашей вине», — сказал Песков журналистам.