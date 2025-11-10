Ричмонд
Когда закончится СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Для нас предпочтительнее — урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. И мы неоднократно об этом говорили. Российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути. Но сейчас видим, что сложилась пауза. Ситуация зависла не по нашей вине», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что несмотря на плачевную ситуацию вооруженных сил Украины на фронте, Киев не пытается вести разговор с Москвой для урегулирования конфликта. Вместе с тем, количество украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, это устойчивая тенденция, констатировал представитель Кремля.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что поражение Киева неизбежно, и «чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры», которую страна когда-то имела.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
