Главное из брифинга Минобороны 10 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по военным аэродромам, центру радио- и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цехам сборки и местам хранения дронов дальнего действия.