ВС РФ освободили три населенных пункта
За минувшие сутки подразделения группировки «Восток» взяли под контроль села Новое и Сладкое Запорожской области. Бойцы 1435-го мотострелкового полка 2-й армии вытеснили противника из села Гнатовка ДНР.
Армия Россия атаковала центр радиотехнической разведки ВСУ
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по военным аэродромам, центру радио- и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цехам сборки и местам хранения дронов дальнего действия.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал мотопехотную бригаду противника в районе города Волчанска Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 130 военнослужащих, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и пять складов материальных средств.
«Запад» ликвидирует противника в районе Купянска
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Березовка, Куриловка Харьковской области и Ямполь ДНР.
В городе Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили разгром окруженной группировки противника. Бойцы ВС РФ отразили три атаки украинских подразделений из районов сел Благодатовка и Петровка, предпринятых для деблокирования окруженных формирований ВСУ.
За сутки в этом районе уничтожены до 50 военнослужащих, два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины HMMWV, два пикапа и четыре станции РЭБ.
Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» переходят на новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 70 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, шести складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 15 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Розы Люксембург, Родинское ДНР и Ивановка Днепропетровской области.
В Красноармейске ДНР российские штурмовики продолжили наступление в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны. За сутки российские бойцы освободили 244 здания.
Подразделения ВС РФ отразили семь атак украинских вооруженных формирований из района села Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ и сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.
В городе Димитров подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.
За сутки на красноармейском направлении были уничтожены более 200 украинских военнослужащих, бронетранспортер Spartan, боевая бронированная машина «Казак» и шесть пикапов.
«Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продвигается вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку в районах населенных пунктов Александровка, Даниловка, Орестополь, Покровское Днепропетровской области и Доброполье Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Лукьяновское, Орехов Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки: до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, три станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 124 БПЛА самолетного типа.
Силы и средства Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.