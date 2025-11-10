Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 10 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 10 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили три населенных пункта

За минувшие сутки подразделения группировки «Восток» взяли под контроль села Новое и Сладкое Запорожской области. Бойцы 1435-го мотострелкового полка 2-й армии вытеснили противника из села Гнатовка ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия Россия атаковала центр радиотехнической разведки ВСУ

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по военным аэродромам, центру радио- и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цехам сборки и местам хранения дронов дальнего действия.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал мотопехотную бригаду противника в районе города Волчанска Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 130 военнослужащих, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и пять складов материальных средств.

«Запад» ликвидирует противника в районе Купянска

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Березовка, Куриловка Харьковской области и Ямполь ДНР.

В городе Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили разгром окруженной группировки противника. Бойцы ВС РФ отразили три атаки украинских подразделений из районов сел Благодатовка и Петровка, предпринятых для деблокирования окруженных формирований ВСУ.

За сутки в этом районе уничтожены до 50 военнослужащих, два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины HMMWV, два пикапа и четыре станции РЭБ.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций РЭБ и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» переходят на новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 70 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, шести складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Группировка «Центр» наступает в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 15 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Розы Люксембург, Родинское ДНР и Ивановка Днепропетровской области.

В Красноармейске ДНР российские штурмовики продолжили наступление в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны. За сутки российские бойцы освободили 244 здания.

Подразделения ВС РФ отразили семь атак украинских вооруженных формирований из района села Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ и сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

В городе Димитров подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

За сутки на красноармейском направлении были уничтожены более 200 украинских военнослужащих, бронетранспортер Spartan, боевая бронированная машина «Казак» и шесть пикапов.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» продвигается вперед в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку в районах населенных пунктов Александровка, Даниловка, Орестополь, Покровское Днепропетровской области и Доброполье Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» улучшил тактическое положение

Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Лукьяновское, Орехов Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки: до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, три станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 124 БПЛА самолетного типа.

Силы и средства Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

