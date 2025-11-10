В Швеции предсказали выход ВСУ из Покровска через неделю

The New York Times сравнивала бои за Покровск с игрой «Ударь крота» (Whac-a-Mole, игра, в которой нужно бить молотком по кротам, которые появляются из дыр) из-за нехватки личного состава у ВСУ. Издание писало, что Киев перебрасывает подразделения в самые опасные места, а российские войска используют бреши в обороне.