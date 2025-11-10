Ричмонд
В зону СВО из Ялты отправили 19 тонн гуманитарной помощи и технику

Администрация Ялты и волонтеры отправили большую партию помощи на Донецкое направление.

Источник: Тг-канал Янины Павленко

Волонтеры совместно с администрацией Ялты отправили на Донецкое направление большую партию помощи для военных. В гуманитарный груз вошли 19 тонн воды, беспилотники, радиостанции, медпрепараты и автомобиль с системой радиоэлектронной борьбы.

Местный житель передал ВАЗ-2106 «Жигули», оснащенный системой радиоэлектронной борьбы. Жители села Оползневое собрали FPV-дроны, дрон Mavic 3 с тепловизором, радиостанции, адресные посылки и гуманитарную помощь. В посылки вошли продукты, средства гигиены и медикаменты.

Кроме того, к концу недели на Херсонском направлении военные получат внедорожник УАЗ-3303 с колесами повышенной проходимости.