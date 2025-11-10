В зону СВО из Ялты отправили 19 тонн гуманитарной помощи и технику

Волонтеры совместно с администрацией Ялты отправили на Донецкое направление большую партию помощи для военных. В гуманитарный груз вошли 19 тонн воды, беспилотники, радиостанции, медпрепараты и автомобиль с системой радиоэлектронной борьбы.