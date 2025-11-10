Ричмонд
На Урале расширили список бойцов СВО, которые получили право на вторую госпенсию

На Урале расширен круг бойцов СВО, которые получат вторую госпенсию.

Источник: Комсомольская правда

В августе 2025 года был расширен перечень участников спецоперации, которые имеют право на вторую госпенсию. В связи с этим, отделение Социального фонда России по области назначает и выплачивает государственные пенсии. Об этом рассказали в отделении СФР по Свердловской области.

Ранее оформить пенсию по инвалидности могли только участники добровольческих формирований. Теперь на это имеют право бойцы частных военных компаний, а также других организаций. Это позволяет оказывать поддержку российским военнослужащим.

— Также право на госпенсию получили граждане, служившие с 11 мая 2014 года в военных структурах ДНР и ЛНР, включая Народную милицию Луганской Республики, — сказано в сообщении.

Мобилизованным бойцам, а также контрактникам государственную пенсию по инвалидности назначает и выплачивает Минобороны и другие силовые ведомства.

Как уточняется, размер государственной пенсии с учетом уральского коэффициента составляет: инвалиды первой группы, получившие травму на СВО — 30, 4 тысячи рублей. Инвалидам второй группы — 25, 3 тысячи рублей, третьей — 17, 7 тысяч рублей.

Ветераны СВО, достигшие пенсионного возраста, имеют право на вторую пенсию — страховую по старости (от СФР) или за выслугу лет (от силового ведомства).