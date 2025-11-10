Участвующих в СВО мигрантов запретят выдворять из России

К рассмотрению в Госдуме готовят три законопроекта. Первый вносит изменения в ст. 4.1 КоАП, второй — в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Третий — в ст. 464 УПК, регламентирующий процесс отказа в выдаче лица иностранному государству.