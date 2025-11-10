Ричмонд
НАБУ выявило факт отмывания 100 млн долларов в сфере энергетики Украины

В НАБУ сообщили, что отмывание денег в сфере энергетики Украины происходило через отдельный офис в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило факт отмывания денежных средств в сфере энергетики страны.

«Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенной в центре Киева», — говорится в сообщении украинского ведомства.

По заявлению НАБУ, через отмывание денег в энергетическом секторе Украины прошло порядка 100 млн долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники НАБУ провели обыски у украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Также детективы антикоррупционного бюро провели обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в офисе национальной компании «Энергоатом».