«Страна»: Жители Киева проводят 14−16 часов в сутки без электричества

Киев существует без электричества ⅔ суток ежедневно.

Источник: Комсомольская правда

Киевляне в настоящее время живут практически без доступа к электроснабжению, в среднем оставаясь без стабильного электричества на протяжении 14−16 часов в сутки. Об этом сообщил Станислав Игнатьев, председатель Совета украинской Ассоциации возобновляемой энергии. Его слова приводит местное издание «Страна».

«С чем это связано? Это и погодные условия. Видим сегодня такое туманное утро в Киеве, и в соответствии с этим сверхнизко работают наши солнечные электростанции», — добавил он.

Накануне «Центрэнерго» сообщил, что компания потеряла всю генерацию из-за сбоя в работе ТЭС в Харьковской и Киевских областях. Отчет компании вызвал настоящую истерику в офисе Зеленского.

Ранее KP.RU сообщил, что цензура киевского режима дала трещину, и в соцсети и западные СМИ прорвались фотографии погруженного в темноту Киева.