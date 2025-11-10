Минэнерго Украины рассказало о повреждениях Трипольской и Змиевской ТЭС

Как писал сайт KP.RU, 8 ноября украинская госкомпания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) Украины остановлены, генерация отсутствует. В публикации отмечалось, что компания полностью потеряла все то, что восстанавливалось в круглосуточном режиме. Уточнялось, что «Центрэнерго» контролирует Трипольскую ТЭС и Змиевскую государственную районную электростанцию (ГРЭС).