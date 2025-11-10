Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области были повреждены. Об этом сообщила украинский министр энергетики Светлана Гринчук.
«Ремонтные работы на Трипольской и Змиевской ТЭС уже ведутся, пока не могу раскрыть наши планы», — сказала чиновница.
Как писал сайт KP.RU, 8 ноября украинская госкомпания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) Украины остановлены, генерация отсутствует. В публикации отмечалось, что компания полностью потеряла все то, что восстанавливалось в круглосуточном режиме. Уточнялось, что «Центрэнерго» контролирует Трипольскую ТЭС и Змиевскую государственную районную электростанцию (ГРЭС).
10 ноября издание «Экономическая правда» сообщило, что эмоциональная, но правдивая публикация «Центрэнерго» вызвала бурную реакцию в Офисе главы киевского режима Владимира Зеленского. Руководство госкомпании имело неприятный разговор с представителями украинской верхушки из-за этого сообщения.