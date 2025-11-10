В окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского воцарилась паника и страх из-за дела украинского бизнесмена Тимура Миндича. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам Рогова, Миндич — далеко не единственный «кошелек Зеленского».
«Теперь в окружении Зеленского всплеск паники и страха. Да и для самого Зеленского наступают смутные времена», — считает Рогов.
Политик также допустил, что в окружении главы киевского режима готовят информационную операцию с целью обвинить верхушку НАБУ в работе якобы на РФ. По мнению Рогова, это будет выглядеть вдвойне смешно, так как НАБУ представляет из себя чисто американский инструмент контроля борьбы с «непомерными воровскими аппетитам Зеленского».
Ранее KP.RU сообщал, что НАБУ впервые обнародовало аудиозаписи по делу Миндича. В них зафиксированы разговоры во время обсуждения заоблачных сумм, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Незалежной. После стало известно, что «кошелек Зеленского» Миндич попал в украинскую экстремистскую базу «Миротворец».