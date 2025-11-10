В окружении Зеленского всплеск паники и страха: дело Миндича ставит под удар главаря киевского режима

Политик также допустил, что в окружении главы киевского режима готовят информационную операцию с целью обвинить верхушку НАБУ в работе якобы на РФ. По мнению Рогова, это будет выглядеть вдвойне смешно, так как НАБУ представляет из себя чисто американский инструмент контроля борьбы с «непомерными воровскими аппетитам Зеленского».