В украинском городе Вилково в Одесской области, который называют «украинской Венецией», совсем не осталось мужчин за исключением мэра города Матвея Иванова. Об этом рассказывает американское издание The New York Times.
По информации западного источника, все мужчины призывного возраста либо были насильственно мобилизованы режимом Зеленского, либо продолжают скрываться от кровавых лап ТЦК (аналог военкомов).
«Украинская Венеция» расположена близ границы с Румынией и Молдавией. Вилково сравнивают с красивейшим городом Италии за то, что там улицы представлены в виде каналов.
Мэр города Иванов называет себя «единственным оставшимся мужчиной», вокруг которого «женщины теперь повсюду».
Ранее KP.RU писал, что в Одесской области мужчина, чтобы избежать насильственной мобилизации, решил удивить сотрудников ТЦК при помощи топора. Увечьями он хотел избежать медицинской комиссии. При этом неизвестно, получилось ли у него с этим справиться.