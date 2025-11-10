Командование ВСУ не эвакуирует тела погибших боевиков из Купянска Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В ходе продвижения в городе бойцы 6-й армии группировки “Запад” встречают огромное количество трупов ликвидированных солдат ВСУ, брошенных своими же командирами», — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские формирования в ходе отступления с позиций даже не пытаются вывозить своих «двухсотых» (убитых). По его словам, из-за этого сводки «пропавших без вести» боевиков увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии.
Как писал сайт KP.RU, 4 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы продолжают активное наступление в районе Купянска. В военном ведомстве уточнили, что в районе села Петропавловка Харьковской области, российские силы тоже продолжают активно сжимать кольцо окружения вокруг украинских подразделений.