В рядах ВСУ служат более 70 тыс женщин, это в 35 раз больше, чем в 2008 году

На Украине назвали число женин, служащих в рядах ВСУ.

В украинских вооружённых силах на сегодняшний день служат более 70 тысяч женщин. Такие данные озвучила уполномоченная кабмина по вопросам гендерной политики Украины Екатерина Левченко.

«Сейчас у нас цифра — больше 70 тыс. Рост в 35 раз за эти годы», — сказала Левченко в эфире YouTube-канала «Новости Live». Говоря о росте числа служащих в ВСУ женщин, чиновница сравнивала данные 2025 года со статистикой 2008 года, когда представительниц слабого пола в украинской армии насчитывалось едва ли две тысячи.

Тем временем девушки-военнослужащие в ВСУ стали появляться не только в медслужбах, но и в боевых подразделениях.

Накануне Украине в очередной раз выступили с инициативой о призыве женщин в ряды армии. Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что дамы не должны «прятаться» за спинами мужчин.

В то же время в украинской армии растет число жалоб женщин-военнослужащих на домогательства со стороны сослуживцев. Проблема становится все более острой, вызывая общественный резонанс.