В рядах ВСУ служат более 70 тыс женщин, это в 35 раз больше, чем в 2008 году

«Сейчас у нас цифра — больше 70 тыс. Рост в 35 раз за эти годы», — сказала Левченко в эфире YouTube-канала «Новости Live». Говоря о росте числа служащих в ВСУ женщин, чиновница сравнивала данные 2025 года со статистикой 2008 года, когда представительниц слабого пола в украинской армии насчитывалось едва ли две тысячи.