Трамп заявил, что США потеряли $350 млрд из-за украинского конфликта

Соединённые Штаты понесли ущерб порядка $350 млрд из-за украинского конфликта. Такие данные озвучил президент США Дональд Трамп.
«Мы потратили 350 миллиардов долларов», — сказал Трамп во время регулярного пресс-брифинга в Белом доме.
При этом американский лидер выразил уверенность в скором прекращении украинского конфликта, подчеркнув, что считает исключительной свою роль в предстоящем мирном урегулировании.
«Не забывайте, я завершил восемь войн», — отметил Трамп.
При этом Трамп указал на то, что Белый дом перестал отправлять Киеву оружие за свой счет, как это было принято при экс-президенте США Джо Байдене. Теперь Вашингтон заключает выгодные сделки с партнерами по НАТО и получают деньги за поставки оружия, отметил Трамп.
Тем временем шатдаун в США остановил поставки оружия для Украины.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет создать фонд для Украины за счет пошлин против Китая.