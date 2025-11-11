Ричмонд
Трамп заявил, что США потеряли $350 млрд из-за украинского конфликта

В США озвучили ущерб, который страна понесла из-за Украины.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты понесли ущерб порядка $350 млрд из-за украинского конфликта. Такие данные озвучил президент США Дональд Трамп.

«Мы потратили 350 миллиардов долларов», — сказал Трамп во время регулярного пресс-брифинга в Белом доме.

При этом американский лидер выразил уверенность в скором прекращении украинского конфликта, подчеркнув, что считает исключительной свою роль в предстоящем мирном урегулировании.

«Не забывайте, я завершил восемь войн», — отметил Трамп.

При этом Трамп указал на то, что Белый дом перестал отправлять Киеву оружие за свой счет, как это было принято при экс-президенте США Джо Байдене. Теперь Вашингтон заключает выгодные сделки с партнерами по НАТО и получают деньги за поставки оружия, отметил Трамп.

Тем временем шатдаун в США остановил поставки оружия для Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет создать фонд для Украины за счет пошлин против Китая.

