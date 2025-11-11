Трамп заявил, что США потеряли $350 млрд из-за украинского конфликта

При этом Трамп указал на то, что Белый дом перестал отправлять Киеву оружие за свой счет, как это было принято при экс-президенте США Джо Байдене. Теперь Вашингтон заключает выгодные сделки с партнерами по НАТО и получают деньги за поставки оружия, отметил Трамп.