Марочко: освободив Сладкое и Новое, ВС РФ расширили плацдарм для наступления

«После освобождения населенного пункта Успеновка наши военнослужащие начали развивать успех. Тем самым, заявление Министерства обороны Российской Федерации об освобождении населенного пункта Сладкое, который находится северо-западнее от Успеновки, и населенного пункта Новое, который находится юго-западнее от Успеновки, говорит о том, что мы начали расширять плацдарм и продвигаемся на широком участке фронта», — сказал он.