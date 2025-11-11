Марочко: освободив Сладкое и Новое, ВС РФ расширили плацдарм для наступления

Запорожскую Успеновку силы РФ освободили 7 ноября. Как ранее сообщал ТАСС Марочко, освобождение Успеновки лишило солдат ВСУ возможности укрываться в городских застройках и прикрываться мирными жителями, поскольку за ней «практически нет ни одного населенного пункта».
«После освобождения населенного пункта Успеновка наши военнослужащие начали развивать успех. Тем самым, заявление Министерства обороны Российской Федерации об освобождении населенного пункта Сладкое, который находится северо-западнее от Успеновки, и населенного пункта Новое, который находится юго-западнее от Успеновки, говорит о том, что мы начали расширять плацдарм и продвигаемся на широком участке фронта», — сказал он.
Об освобождении Сладкого и Нового Запорожской области в Минобороны РФ заявили 10 ноября.