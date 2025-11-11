Объекты энергетики в Рени Одесской области подверглись массированному удару

Объекты энергетики в городе Рени Одесской области подверглись массированному удару в ночь на вторник 11 ноября. О последствиях атаки информировал украинский блогер Анатолий Шарий.
Сообщается, что повреждены батареи солнечной электростанции. Кроме того, удары были нанесены по электросетевой организации «Ренийский РЭС» и по инфраструктуре местного порта.
«Взрывы один за одним, много прилетов», — написал Шарий.
Ранее, в ночь на 9 ноября ВС России нанесли удар по крупной украинской тепловой электростанции. Как оказалось, этот объект — первая массивная ТЭС, работающая на биомассе. Она получила серьезные повреждения.
Также сообщалось, что российские военные уничтожили склад дронов ВСУ в Харьковской области.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.