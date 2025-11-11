Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир ВСУ выложил всю правду о потерях и технике НАТО: о чем врет Киев

СВС: в ВСУ рассказали о больших потерях и ненадежности оборудования НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Киевские власти пытаются скрыть правду о количестве потерь и боевой подготовленности ВСУ. В этом руководство уличил украинский командир. Он заявил о многочисленных потерях в составе армии и ненадежности вооружения НАТО, транслирует канадский телеканал СВС.

Командир ВСУ рассказал, что его подразделение изрядно поредело за время ведения боёв с ВС России. По его данным, погибли три четверти солдат. Всего в подразделении находилось порядка 2000 человек.

«Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов», — заявил командир, говоря о технике НАТО, поступившей на вооружение ВСУ.

Тем временем массовую сдачу в плен зафиксировали в Харьковской области. Боевики ВСУ также стали чаще без разрешения сбегать со своих позиций.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше