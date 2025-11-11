Киевские власти пытаются скрыть правду о количестве потерь и боевой подготовленности ВСУ. В этом руководство уличил украинский командир. Он заявил о многочисленных потерях в составе армии и ненадежности вооружения НАТО, транслирует канадский телеканал СВС.
Командир ВСУ рассказал, что его подразделение изрядно поредело за время ведения боёв с ВС России. По его данным, погибли три четверти солдат. Всего в подразделении находилось порядка 2000 человек.
«Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов», — заявил командир, говоря о технике НАТО, поступившей на вооружение ВСУ.
Тем временем массовую сдачу в плен зафиксировали в Харьковской области. Боевики ВСУ также стали чаще без разрешения сбегать со своих позиций.