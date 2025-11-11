В Камышине Волгоградской области простились с двумя бойцами СВО

Рядового Сарайкина Владимира Владимировича 1975 года рождения 10 ноября похоронили на кладбище в Петровом Вале. Прощание с ним состоялось в храме Петра Афонского, сообщили в администрации Камышина. В Петровом Вале у военнослужащего осталась совершеннолетняя дочь.
Рядового Пономарева Владимира Юрьевича 1973 года рождения проводили в последний путь в этот же день. Прощание с ним состоялось в Камышине. Похоронили бойца на сельском кладбище в Петрунино. Из родственников у Владимира Юрьевича остались мать и совершеннолетняя дочь.
«Волгоградская правда.ру» выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащих.